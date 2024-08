Runjaic a Sky: «Soddisfatto e felice, abbiamo SORPRESO la Lazio»

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato così dopo la vittoria dei friulani per 2-1 contro la Lazio: ecco il suo commento

Kosta Runjaic, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così dopo Udinese-Lazio, match che ha visto la formazione friulana imporsi con il risultato di 2-1.

LE PAROLE – «Sono molto soddisfatto, abbiamo iniziato molto bene e abbiamo sorpreso la Lazio, sono felice per quanto fatto oggi. C’è ancora molto da lavorare, la cosa importante comunque era fare felici i nostri tifosi. Siamo stato molto più aggressivi, il mio motto è uno per tutti tutti per uno e lo abbiamo fatto dall’inizio alla fine. Abbiamo difeso meglio rispetto alla gara contro il Bologna e il buon inizio ci ha aiutato».