Rovella, i tifosi della Lazio lo amano sempre di più: la sua esultanza sui social

Rovella esulta anche sul suo profilo Instagram dopo averlo fatto sotto Curva e Distinti Nord Est al termine di Lazio-Porto

Nicolò Rovella sempre più idolo dei tifosi biancocelesti: il numero 6 subentrato nella ripresa dopo l’1-1 ha avuto un impatto importante nel match. Il centrocampista, come spesso accade, è stato tra i più gioiosi e festosi nell’esultanza dopo il gol di Pedro e a fine partita.

Incarna sempre di più quello che i tifosi della Lazio vorrebbero vedere in campo dai propri giocatori. “Non molliamo mai”, questo il suo messaggio sui social. Domenica in Serie A, contro la sua ex Monza, ritroverà anche la titolarità.