Rovella: «Mister Gattuso è incredibile, trasmette grinta e carica. Obiettivi? Lasciarmi alle spalle l’anno scorso»

Nicolò Rovella, centrocampista biancoceleste, ha parlato nel post gara dell’amichevole contro l’Ascoli. Le dichiarazioni

Vittoria in rimonta per la Lazio, impostasi per 1-2 allo stadio “Del Duca” contro l’Ascoli grazie alle reti di Zaccagni e Ratkov. Nel post gara Nicolò Rovella ha analizzato la prestazione dei biancocelesti ai microfoni di Lazio Style Channel, toccando anche altre tematiche:

CARATTERE E MENTALITA’ – «Anche se si tratta soltanto dei primi test stagionali, dove conta soprattutto mettere benzina nelle gambe e assimilare la tattica, stiamo già vedendo risposte significative. Reagire allo svantaggio e ribaltare la partita dimostra che la squadra ha personalità: il mister punta moltissimo su questo aspetto ed è davvero un ottimo segnale. Vincere aiuta sempre a costruire la mentalità giusta, persino in estate. La Coppa Italia è alle porte e partire con il piede giusto ci regala carica e convinzione. Dobbiamo ancora affinare i meccanismi del nuovo modulo, che è parecchio diverso da quello della passata stagione, ma siamo felici di aver regalato una bella prestazione ai nostri tifosi: giocare per loro è sempre una gioia enorme».

GATTUSO E PREPARAZIONE – «Il mister è eccezionale, trasmette una carica e una grinta incredibili. Ci sta passando le sue idee di gioco e queste nuove dinamiche valorizzano al massimo le qualità di noi giocatori. In questo periodo stiamo lavorando tantissimo e i carichi di lavoro si fanno sentire, è inevitabile avvertire un po’ di fatica ora, ma alla lunga tutto questo sforzo pagherà alla grande».

RINASCITA PERSONALE E GRUPPO – «Per me è fondamentale lasciarmi alle spalle la scorsa stagione, un’annata da dimenticare sia in campo che fuori. Voglio azzerare tutto e ricominciare da capo. Con il mister parlavo spesso già prima del mio arrivo e mi è stato di enorme supporto. Il gruppo è davvero fantastico: ogni giorno vengo al campo con il sorriso e la voglia di divertirmi, ed è la cosa che conta di più».

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