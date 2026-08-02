Ascoli Lazio, proteste biancocelesti contro Lotito poco prima dell’amichevole

Ascoli Lazio, i tifosi biancocelesti hanno protestato contro Lotito poco prima dell’amichevole. I dettagli

Il dissenso dei tifosi della Lazio nei confronti della gestione societaria non conosce confini e non si ferma nemmeno di fronte alle amichevoli estive. L’ultimo episodio, emblematico del clima teso in casa biancoceleste, si è verificato allo stadio “Cino e Lillo Del Duca”, poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Ascoli e Lazio. Nonostante il contesto non ufficiale, la curva laziale ha ribadito a gran voce la propria posizione.

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La protesta dei tifosi della Lazio: cori contro Lotito ad Ascoli

A pochi minuti dall’inizio della gara il settore occupato dalla tifoseria biancoceleste ha intonato cori inequivocabili e pesanti all’indirizzo del presidente Claudio Lotito. Una manifestazione di dissenso ormai cronica, alimentata da scelte di mercato e posizioni societarie non condivise dalla parte più calda del tifo. La protesta dei tifosi della Lazio ha così trovato un palcoscenico inatteso, trasformando un test amichevole in un’arena di contestazione.

Solidarietà inattesa: l’Ascoli si unisce alla protesta dei tifosi della Lazio

La vera sorpresa della serata è arrivata, però, dai settori locali. In un gesto di inaspettata solidarietà ultra, la tifoseria dell’Ascoli, storicamente rivale di quella laziale ma evidentemente solidale nella logica del “tifo contro”, si è unita ai cori di protesta. Dalla curva opposta dello stadio, un’eco potente ha fatto eco alle invettive laziali, creando un coro unanime contro il patron della Lazio. L’episodio ha trasformato l’atmosfera dello stadio, con entrambe le curve unite, seppur per ragioni diverse, nel contestare la figura presidenziale.

Clima teso: la protesta dei tifosi della Lazio prosegue

L’episodio di Ascoli conferma che la frattura tra la tifoseria della Lazio e il presidente Lotito è tutt’altro che sanata. Le contestazioni, iniziate già nel finale della scorsa stagione e proseguite durante il ritiro di Auronzo di Cadore, sembrano destinate ad accompagnare la squadra anche nelle prime uscite ufficiali. L’unione d’intenti, seppur temporanea, con una tifoseria avversaria, sottolinea l’isolamento della dirigenza laziale e la determinazione dei tifosi nel portare avanti la propria battaglia. Il clima, a ridosso dell’inizio del campionato, resta incandescente.