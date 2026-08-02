Calciomercato
Lazzari pronto a partire da titolare contro l’Ascoli ma resta sul mercato: il futuro è ancora in bilico
Lazzari pronto ad avere una nuova occasione dal primo minuto contro i bianconeri in amichevole! Le novità sul laterale della Lazio
Manuel Lazzari si prepara a partire titolare nell’amichevole di questa sera contro l’Ascoli, ma la sua situazione di mercato non sembra essere cambiata. Dopo essere entrato nel corso della precedente sfida contro l’Avellino, il laterale avrà la possibilità di aumentare il minutaggio e mostrare a Gennaro Gattuso la propria condizione atletica.
La presenza nell’undici iniziale non deve però essere interpretata come un segnale definitivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio continua infatti a considerare l’ex Spal tra i calciatori potenzialmente cedibili durante le ultime settimane della sessione estiva.
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Lazzari ed il contratto in scadenza nel 2027
Uno degli elementi che alimentano i dubbi sul suo futuro riguarda la situazione contrattuale. L’accordo tra Lazzari e la Lazio scadrà tra un anno e, almeno per il momento, non sembrano esserci le condizioni per avviare concretamente un confronto sul rinnovo anzi sembra essere prossima la cessione.
La società potrebbe quindi valutare una cessione per evitare di arrivare alla prossima estate con il giocatore vicino alla scadenza. Molto dipenderà comunque dall’arrivo di proposte considerate adeguate, sia dal punto di vista economico sia per le esigenze del laterale.
Floriani Mussolini e Marusic cambiano le gerarchie
A incidere sulle valutazioni sono anche le alternative presenti sulla fascia destra di Romano Floriani Mussolini che ha offerto segnali incoraggianti nell’amichevole contro l’Avellino, mettendosi in evidenza agli occhi dello staff tecnico.
A disposizione c’è inoltre Adam Marusic, calciatore esperto e capace di ricoprire diversi ruoli. La presenza di due soluzioni già utilizzabili consente alla Lazio di prendere in considerazione la partenza di Lazzari senza restare completamente scoperta sulla corsia. Il test di questa sera rappresenterà dunque un passaggio importante, ma non necessariamente decisivo per modificare le attuali gerarchie.
Ancora nessuna offerta concreta sul tavolo
L’amichevole contro l’Ascoli può diventare una vetrina utile per il classe 1993, chiamato a mostrare ancora una volta velocità, capacità di spinta ed esperienza. Una buona prestazione potrebbe attirare nuove attenzioni o convincere Gattuso a rivalutarne il ruolo all’interno della rosa.
Il futuro di Lazzari resta quindi sospeso tra la permanenza fino alla scadenza del contratto e una possibile partenza nelle ultime settimane di mercato. La titolarità contro l’Ascoli gli offre un’altra occasione, ma la Lazio continua a considerare aperta ogni soluzione.
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