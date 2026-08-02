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Ascoli Lazio LIVE 0-0: inizia il test amichevole!
Ascoli Lazio: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per la quarta amichevole estiva. Segui il match con noi!
Ascoli e Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca sotto la direzione del signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Francesco Tomei nella quarta amichevole estiva, test fondamentale per dare continuità ai risultati dopo la vittoria maturata ieri contro l’Avelli ma, soprattutto, arrivare al meglio in vista dell’inizio di stagione. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA ASCOLI LAZIO 0-0
1′ – Inizia la partita tra Ascoli e Lazio!
PRIMO TEMPO
TABELLINO ASCOLI LAZIO 0-0
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir. A disposizione: Dente, Crespi, Zagari, Caucci, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori. Allenatore: Francesco Tomei.
LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic, Rovella, Taylor; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. A disposizione: Motta, Renzetti, R. Bordon, Floriani M., Pedraza, Romagnoli, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Artistico, Cancellieri, Ratkov, Sana Fernandes, Serra. Allenatore: Gennaro Gattuso.
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Zanotti
1° ASSISTENTE: Pistarelli
2° ASSISTENTE: Lauri
QUARTO UOMO: Sacchi
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