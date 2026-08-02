La Lazio aspetta fine agosto per chiudere il colpo in avanti: il mercato resta legato alle occasioni

Gattuso attende ancora il nuovo centravanti per la propria Lazio, ecco chi sono i più vicini al progetto biancoceleste in vista della prossima stagione

La Lazio continua a lavorare per regalare a Gennaro Gattuso un nuovo attaccante, ma le condizioni economiche imposte dal mercato obbligano la società a procedere con estrema prudenza. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, i principali nomi seguiti dalla dirigenza biancoceleste restano quelli di Santiago Gimenez e Franjo Ivanovic.

Al momento, tuttavia, entrambe le piste appaiono difficili da concretizzare. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani devono rispettare il principio del saldo zero, una situazione che limita la liquidità disponibile e rende necessario attendere condizioni più favorevoli.

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Il Milan può aprire per Gimenez soltanto più avanti

Il grande sogno per il reparto offensivo continua a essere Santiago Gimenez: l’attaccante del Milan possiede caratteristiche apprezzate da Gattuso, ma l’operazione non sembra attualmente alla portata della Lazio alle condizioni richieste dal club rossonero.

Sul messicano si registrano inoltre gli interessamenti di Porto, Fiorentina e Club América. Una concorrenza numerosa che potrebbe complicare ulteriormente i piani biancocelesti, soprattutto qualora una delle pretendenti decidesse di presentare una proposta per l’acquisto definitivo.

Betis e Galatasaray restano in corsa

L’altra pista porta a Franjo Ivanovic, centravanti croato classe 2003 del Benfica. Il giocatore cerca maggiore spazio, ma il club portoghese preferirebbe una cessione capace di garantire un ritorno economico immediato mentre la Lazio continua invece a lavorare sulla formula del prestito, al momento poco gradita al Benfica. Sul giovane attaccante restano vigili soprattutto il Betis, disposto a valutare l’acquisto del cartellino, ed il Galatasaray.

Anche in questo caso, Lotito e Fabiani potrebbero essere costretti ad aspettare le battute conclusive del mercato, quando le gerarchie offensive e le richieste economiche del club portoghese potrebbero cambiare.

Il calciomercato della Lazio rinviato agli ultimi giorni

La sensazione è che il nuovo centravanti possa arrivare soltanto a fine agosto in quanto la Lazio deve aspettare che una delle due operazioni diventi realmente accessibile, evitando di impegnare risorse eccessive che comprometterebbero gli altri interventi necessari per completare la rosa.

Gattuso ha chiesto un attaccante capace di aumentare il numero dei gol e alzare il livello della squadra. Il tecnico, però, dovrà probabilmente iniziare il campionato con il reparto attuale. Gimenez e Ivanovic restano in cima alla lista, ma per trasformare uno dei due obiettivi in un acquisto serviranno pazienza, uscite e condizioni favorevoli negli ultimi giorni della sessione estiva.