Rovella a Sky: «Baroni? Sapevamo che è un grande allenatore e siamo felici di averlo. Sul mercato in entrata dico questo»

Ai microfoni di Sky al termine della partita vinta dalla Lazio con il Cagliari, che rilancia i biancocelesti in ottica Champions, Rovella esulta e rilascia a caldo queste sue considerazioni

PAROLE – In carriera mi mancava un po’ di continuità, quest’anno la sto trovando grazie a mister Baroni, sono tanto felice. Sapevamo benissimo che il mister era veramente molto bravo, sia tatticamente che come persona, siamo felici di averlo. Reazione? Questa squadra è giovane, ha bisogno di crescere. Oggi era importante andare via da qui con i tre punti, abbiamo fatto un ulteriore step di crescita. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, era necessario il successo. Mercato? Siamo felici di avere un nuovo compagno, speriamo si trovi subito bene, noi lo aiuteremo