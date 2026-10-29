Gattuso può sorridere: Rovella e Marusic puntano alla convocazione contro il Cagliari

Lazio, Nicolò Rovella e Adam Marusic migliorano dopo i rispettivi problemi muscolari: Gennaro Gattuso spera di ritrovare entrambi per la sfida con il Cagliari

La Lazio continua a vivere un avvio di stagione estremamente positivo, con risultati che stanno andando oltre le aspettative e una squadra capace di convincere per qualità del gioco e continuità di rendimento. Il lavoro di Gennaro Gattuso sta dando i suoi frutti, ma il tecnico biancoceleste attende anche notizie incoraggianti dall’infermeria per poter contare su un organico sempre più completo.

In vista della partita contro il Cagliari, in programma domenica 1° novembre allo stadio Olimpico, arrivano segnali positivi sulle condizioni di Nicolò Rovella e Adam Marusic. Entrambi stanno proseguendo i rispettivi percorsi di recupero dopo i problemi muscolari accusati e potrebbero tornare a disposizione proprio per la decima giornata di Serie A.

Ultimissime Lazio LIVE: la conferenza di Gattuso e le dichiarazioni di Crespo

Rovella e Marusic verso il recupero: cresce la fiducia per il Cagliari

Le condizioni dei due calciatori rappresentano uno dei principali temi di questi giorni a Formello. Rovella e Marusic sono infatti in netto miglioramento e lo staff medico biancoceleste continuerà a monitorarne i progressi in vista dell’appuntamento di domenica.

L’obiettivo è quello di permettere a entrambi di rientrare nell’elenco dei convocati, anche se al momento non ci sono certezze sulla loro effettiva disponibilità. Le prossime sedute di allenamento saranno fondamentali per comprendere se potranno tornare a lavorare regolarmente con il resto del gruppo.

Gattuso aspetta Rovella: il centrocampista può offrire nuove soluzioni

Il possibile recupero di Nicolò Rovella rappresenterebbe una notizia importante per Gattuso, considerando le caratteristiche del centrocampista e la sua capacità di garantire ordine nella costruzione della manovra. La priorità, tuttavia, resta quella di evitare qualsiasi rischio. Anche in caso di convocazione contro il Cagliari, un eventuale impiego del giocatore dovrà essere valutato attentamente in base alle sue condizioni fisiche.

Lazio, anche Marusic punta alla convocazione: una risorsa preziosa

Discorso simile per Adam Marusic, altro elemento che potrebbe tornare presto a disposizione dell’allenatore calabrese. Il laterale montenegrino sta cercando di completare il proprio percorso di recupero per rientrare tra i convocati della prossima sfida di campionato. Anche per lui, comunque, l’eventuale presenza in panchina dipenderà dalle risposte fisiche dei prossimi allenamenti.

Lazio-Cagliari, Gattuso vuole continuare a vincere!

La sfida contro il Cagliari di Fabio Pisacane rappresenta un altro appuntamento importante per una Lazio intenzionata a confermare quanto di positivo mostrato nelle prime nove giornate. Dopo la larga vittoria per 6-2 sul campo del Sassuolo, i biancocelesti vogliono proseguire il proprio percorso senza perdere concentrazione.

La possibile presenza di Rovella e Marusic, anche soltanto in panchina, permetterebbe a Gattuso di ampliare le alternative a disposizione. La decisione definitiva arriverà soltanto dopo le ultime valutazioni dello staff tecnico e medico. Intanto, a Formello, cresce la speranza di recuperare due pedine importanti per il prosieguo della stagione.