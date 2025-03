Rovella a LSC: «Penso prima al Bologna, poi alla Nazionale»

Condividi via email

Il centrocampista della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi istanti dal fischio di inizio del match contro il Bologna

Nicolò Rovella ha parlato nel pre partita di Bologna–Lazio ai canali ufficiali del club.

SUL MATCH – Sarà una sfida difficile, che arriva dopo numerose partite. Dobbiamo rimanere concentrati e giocarcela fino alla fine, consapevoli delle potenzialità che abbiamo. Il Bologna sta facendo bene ma dobbiamo cercare di portare a casa i 3 punti.

QUALIFICAZIONE – Siamo felici del passaggio del turno in Europa, ma pensiamo ad oggi. Giovedì ho sofferto in tribuna, volevo giocare, ma per i quarti mi farò trovare pronto.

NAZIONALE – Sono felice e orgoglioso della convocazione, è sempre motivo di orgoglio giocare per il proprio paese. Ora penso al Bologna poi alla Nazionale.