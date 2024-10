Italia De Grandis: «Rovella? Un po’ una paraculata, ecco perchè»

Italia, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha commentato la decisione di Spalletti di non convocare Rovella

Stefano De Grandis è intervenuto a Radio Laziale per parlare della mancata convocazione in Azzurro del centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Perché non è stato convocato Rovella? Secondo me ci sono due ragioni. La prima è un po’ paracula: dopo le due mancate qualificazioni ai Mondiali c’è stata la richiesta di chiamare subito giocatori giovani, come si fa all’estero, e quindi ha messo in mezzo Maldini e Pisilli, due giocatori forti che potrebbero però fare un po’ di fila. Una scelta vantaggiosa per accaparrarsi il ben volere da parte della critica. L’altro motivo è tattico, Rovella una chance lo meritava. Avendo però Spalletti Ricci e Fagioli in quel ruolo si sente coperto, mentre un giocatore come Pisilli, di corsa, può dare qualcosa in più. Sono contento che sia stato Zaccagni a chiedere di saltare, altrimenti sarebbe stata una mortificazione»