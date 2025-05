Rovella a DAZN: «Buon primo tempo e ora dobbiamo continuare così per noi e per la nostra gente»

Condividi via email

Rovella a DAZN, le parole del centrocampista biancoceleste al termine della prima frazione di Lazio Juventus

Termina la prima frazione di Lazio Juventus sul risultato di 0-0. Le due squadre hanno infatti pensato più a difendere che ad offendere sin ora e l’equilibrio è rimasto intatto sino al termine dei primi 45 minuti. Ecco le parole di Rovella a DAZN al termine della prima frazione:

«Ma sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo e ora dobbiamo continuare così per noi e per la nostra gente. Ora dovremo dare qualcosa in più».