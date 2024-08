Rovella a LSC: «L’obiettivo principale è DIMENTICARE Udine e onorare la GLORIOSA memoria di Eriksson»

Rovella, il biancoceleste carica l’ambiente in vista della delicata sfida casalinga di questa sera contro il Milan

A pochi minuti dalla gara contro il Milan, fondamentale per la Lazio per rilanciarsi dopo Udine, ha parlato ai microfoni di LSC Rovella che a riguardo rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Non vediamo l’ora di giocare e rifarci dopo la brutta prestazione contro l’Udinese. Eriksson? Mi ricordo che quando venne all’Olimpico siamo andati a salutarlo, un gran signore, un allenatore importantissimo per questa società. Oggi giocheremo anche per lui, per onorare la sua storia con la Lazio. 100 presenzein Serie A? Sono molto felice ma voglio arrivare a 100 con la Lazio più che a 100 in Serie A