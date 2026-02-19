Rossi: «La Coppa Italia è una priorità per la Lazio. Vincerla significherebbe riscattare una stagione complicata»

Delio Rossi, ex tecnico biancoceleste, ha parlato dell’appuntamento di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta e di tanto altro. Le sue parole

La stagione della Lazio si trova a un bivio cruciale e la strada per la gloria passa inevitabilmente per le coppe nazionali. Ai microfoni di news.superscommesse.it, l’ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha analizzato il momento della squadra, sottolineando come il cammino in Coppa Italia rappresenti ormai l’obiettivo primario per salvare l’annata. In merito ha dichiarato:

«Se si guarda all’andamento di questo campionato, la Coppa Italia diventa una priorità per la Lazio; darebbe la possibilità di alzare un trofeo che mantiene, da sempre, un valore speciale, oltre a consentire una qualificazione in Europa League che consentirebbe degli introiti di non poco conto a una società così importante. Riuscire a portare in bacheca quella coppa riscatterebbe, non da poco, una stagione piuttosto complicata».

