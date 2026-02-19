Hanno Detto
Rossi: «La Coppa Italia è una priorità per la Lazio. Vincerla significherebbe riscattare una stagione complicata»
Delio Rossi, ex tecnico biancoceleste, ha parlato dell’appuntamento di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta e di tanto altro. Le sue parole
La stagione della Lazio si trova a un bivio cruciale e la strada per la gloria passa inevitabilmente per le coppe nazionali. Ai microfoni di news.superscommesse.it, l’ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha analizzato il momento della squadra, sottolineando come il cammino in Coppa Italia rappresenti ormai l’obiettivo primario per salvare l’annata. In merito ha dichiarato:
«Se si guarda all’andamento di questo campionato, la Coppa Italia diventa una priorità per la Lazio; darebbe la possibilità di alzare un trofeo che mantiene, da sempre, un valore speciale, oltre a consentire una qualificazione in Europa League che consentirebbe degli introiti di non poco conto a una società così importante. Riuscire a portare in bacheca quella coppa riscatterebbe, non da poco, una stagione piuttosto complicata».
Ultimissime Lazio LIVE: i progressi di Zaccagni e le novità sullo stadio
News
Cagliari Lazio, nessuna rete da corner per i biancocelesti in stagione: ecco il dato
Cagliari Lazio, la formazione di Maurizio Sarri non ha ancora segnato da corner in questa stagione. Ecco il dato La...
Cagliari Lazio, i biancocelesti devono invertire questo trend contro la formazione di Pisacane! I dettagli
Cagliari Lazio, la formazione di Sarri deve invertire questo trend in occasione del match in programma sabato all’Unipol Domus Il...
Allenamento Lazio, buone notizie per Sarri! Zaccagni è rientrato in gruppo. Differenziato per Basic I dettagli
Allenamento Lazio, il tecnico della Lazio riabbraccia il suo numero 10 rientrato nella seduta odierna a Formello. Basic ancora a...