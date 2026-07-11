Dominguez resta l’obiettivo numero uno: arriva l’offerta della Lazio ma la Dinamo chiede 15 milioni

La Lazio non molla il difensore spagnolo per sostituire Gila: il punto sulla trattativa con la Dinamo Zagabria e tutti gli aggiornamenti

La Lazio continua a lavorare per Sergi Domínguez. Il difensore della Dinamo Zagabria resta uno degli obiettivi principali del mercato biancoceleste per raccogliere l’eredità di Mario Gila, ormai destinato a lasciare Formello per andare al Milan.

La volontà della società è quella di regalare a Gennaro Gattuso un centrale giovane, strutturato e con margini di crescita, capace di inserirsi nel nuovo progetto tecnico. Domínguez, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, piace da tempo alla dirigenza laziale, ma l’operazione non è semplice.

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La richiesta della Dinamo Zagabria per Dominguez

Il problema principale resta la valutazione del cartellino. La Dinamo Zagabria, consapevole dell’interesse di diversi club europei per il giocatore, ha alzato la richiesta fino a circa 15 milioni di euro.

Una cifra importante, soprattutto per una Lazio chiamata a muoversi con attenzione sul mercato e a evitare investimenti fuori portata. Il club croato, al momento, non sembra intenzionato ad aprire a sconti significativi e vorrebbe cedere il calciatore alle proprie condizioni.

La prima offerta biancoceleste per Dominguez

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio si sarebbe spinta a offrire 3,5 milioni di euro per il prestito oneroso, con 8 milioni fissati per il diritto di riscatto. La proposta biancoceleste, però, resta distante dalle richieste della Dinamo Zagabria. La trattativa non è chiusa, ma servirà un lavoro diplomatico importante per avvicinare le parti e trovare una formula sostenibile.

Molto dipenderà dalla posizione dei croati, che finora non hanno mostrato grandi aperture a fare sconti. A Formello, però, il nome di Domínguez resta in cima alla lista: è lui il profilo individuato per sostituire Gila e rinforzare la retroguardia di Gattuso.