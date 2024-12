Romano Mussolini, l’ex Lazio realizza la sua prima rete con la Juve Stabia e la reazione dei tifosi diventa virale sul web – VIDEO

Romano Mussolini, il giovane ex biancoceleste replica Sana Fernandes e realizza anche lui la sua prima rete con la nuova maglia: i dettagli

E’ il weekend degli ex Lazio quello che si sta per concludere tra pochi minuti, specialmente coloro che realizzano il sogno di segnare la loro prima rete con la nuova realtà. Lo sanno bene non solo Sana Fernandes ma anche Romano Mussolini, il quale nella partita della sua Juve Stabia contro il Cesena trova la sua prima gioia con le api campane. Ma a far scalpore è la reazione del pubblico di Castellamare che per molti ha esultato in modo fascista, e per altri utenti social in modo consono e da consuetudine.