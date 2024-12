Romagnoli a LSC: «Potevamo chiuderla prima, dopo l'Inter non ci siamo disuniti per il nostro obiettivo. Con la Roma...»

Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato così dopo il match contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni a LSC

LA PARTITA – «Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi siamo leggermente calati. Peccato perché potevamo chiuderla prima, quando non sfrutti alcune occasioni è normale pareggiarla. L’importante è che siamo stati bravi, abbiamo girato bene la palla e siamo stati anche concentrati dietro».

DOPO L’INTER – «Quell’episodio contro l’Inter è successo, l’importante era non disunirci. Dobbiamo avere la voglia di migliorare giorno per giorno per il nostro obiettivo che è quello di arrivare in Champions».

DERBY – «Sarà bello ed emozionante il derby, sappiamo di poter fare bene, ma dobbiamo stare concentrati. Siamo riconoscenti al mister intanto perchè una persona buonissima e poi è un tecnico preparato, con grandi concetti; ci dà quell’equilibrio che a noi serve e noi o ripaghiamo giocando anche per lui. L’importante è che tutti remino dalla stessa parte come sta accadendo»