Romagnoli riparte col sorriso: esordio vincente con l’Al-Sadd dopo l’addio ai biancocelesti

Romagnoli ha giocato tutti i 90 minuti nella vittoria contro l’Al Sailiya: primo passo nella nuova esperienza in Qatar

È iniziata con una vittoria l’avventura di Alessio Romagnoli in Qatar. L’ex difensore della Lazio, dopo la separazione dal club biancoceleste arrivata al termine della sessione estiva di mercato, ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia dell’Al-Sadd.

Una nuova fase della carriera per il centrale classe 1995, che ha lasciato Formello dopo due stagioni vissute da protagonista e ora ha scelto di affrontare una nuova sfida lontano dalla Serie A.

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Romagnoli: 90 minuti al debutto con l’Al-Sadd

Il primo appuntamento ufficiale con la formazione di Doha è arrivato il 10 settembre, nella sfida di campionato contro l’Al Sailiya. L’Al-Sadd si è imposto con un netto 6-3 in trasferta, iniziando nel migliore dei modi il nuovo percorso.

Romagnoli è stato schierato titolare dal tecnico Razvan Lucescu come centrale sinistro nella difesa a quattro e ha disputato tutti i 90 minuti della gara. Un debutto importante per ritrovare subito ritmo e continuità dopo un’estate caratterizzata dalle trattative per il suo futuro.

Romagnoli sarà subito protagonista nella vittoria dell’Al-Sadd

La serata dell’Al-Sadd è stata impreziosita dalla doppietta di Roberto Firmino, uno dei grandi protagonisti della formazione qatariota, ma anche la prestazione di Romagnoli ha raccolto valutazioni positive. Il difensore italiano ha mostrato sicurezza nel reparto arretrato, mettendo a disposizione della squadra esperienza e capacità nella gestione della linea difensiva.

Per l’ex Milan e Lazio si tratta di un inizio incoraggiante in un campionato nuovo, con l’obiettivo di tornare protagonista e ritrovare quella continuità che lo aveva accompagnato negli anni precedenti. Ora il difensore guarda avanti: il debutto con l’Al-Sadd, una vittoria e una prestazione positiva rappresentano il primo passo della sua nuova avventura.