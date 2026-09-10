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Adesso è ufficiale: Immobile nuovo capo delegazione dell’Italia U16
Nuova avventura per Ciro Immobile dopo il ritiro dal calcio! L’ex bomber è il capo delegazione dell’Italia U16
Una straordinaria carriera sul campo va in archivio, ma il legame con la maglia azzurra è pronto a rafforzarsi ulteriormente. Per l’ex bomber e storica bandiera della Lazio, Ciro Immobile, si aprono ufficialmente le porte di un’affascinante avventura dirigenziale all’interno delle selezioni giovanili dell’Italia.
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Il nuovo ruolo di Immobile in azzurro
Appesi gli scarpini al chiodo dopo una carriera costellata di gol e successi, Immobile è stato nominato nuovo capo delegazione della Nazionale Under 16. Un ritorno a casa di grande prestigio per l’ex attaccante, pronto a mettere tutta la sua immensa esperienza al servizio dei giovani talenti del calcio italiano.
La svolta per Ciro Immobile voluta da Malagò
L’approdo dell’ex capitano biancoceleste nell’organigramma federale porta una firma ben precisa. È stato infatti il presidente del CONI Giovanni Malagò a volere fortemente l’ingaggio di Ciro Immobile, individuando in lui il profilo umano e professionale ideale per rappresentare le istituzioni azzurre.
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