Lazio Milan, Amorim cambia ancora: tutti i dubbi dei rossoneri verso la sfida all’Olimpico

Lazio Milan, Amorim deve sciogliere diversi ballottaggi in vista della sfida: resta aperta la scelta a centrocampo e sulla trequarti

Il Milan prepara la sfida contro la Lazio con ancora diversi dubbi da risolvere. La squadra di Ruben Amorim arriva all’appuntamento dell’Olimpico con alcune scelte ancora aperte, soprattutto in mezzo al campo e sulle corsie esterne.

Una delle buone notizie per il tecnico portoghese riguarda il recupero di Mario Gila, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara contro i biancocelesti. Una presenza importante considerando il momento positivo della squadra di Gennaro Gattuso, reduce da un avvio di stagione convincente.

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Amorim sceglie la mediana: Modric e Jashari si giocano una maglia

Il principale dubbio riguarda il centrocampo in quanto Yunus Musah sembra essere il favorito per partire dal primo minuto, mentre al suo fianco resta aperto il ballottaggio tra Luka Modric e Ardon Jashari.

Il talento croato garantirebbe esperienza, qualità nella gestione del possesso e capacità di dettare i tempi della manovra. Dall’altra parte, lo svizzero offrirebbe maggiore intensità, corsa e copertura in fase difensiva e sarà quindi, con tutta probabilità, una scelta che dipenderà anche dalle condizioni fisiche dei due giocatori dopo gli ultimi allenamenti prima della partenza per Roma.

Estupinan avanti su Bartesaghi: Chukwueze favorito sulla fascia

Anche sulle fasce Amorim deve prendere alcune decisioni. A sinistra Pervis Estupinan parte davanti a Davide Bartesaghi, mentre sulla corsia opposta Samuel Chukwueze sembra aver superato Diego Moreira nelle gerarchie.

Il tecnico portoghese cerca equilibrio tra qualità offensiva e attenzione difensiva, soprattutto contro una Lazio che ha dimostrato grande capacità di attaccare gli spazi e sfruttare la velocità degli esterni.

Rabiot e Cisse confermati sulla trequarti

Per il reparto offensivo, invece, Amorim sembra intenzionato a puntare ancora su Adrien Rabiot e Cisse alle spalle del centravanti. Proprio il giovane rossonero arrivato dal Catanzaro è una delle sorprese di questo avvio di stagione: con due gol nelle prime tre partite ha conquistato spazio nelle gerarchie e potrebbe avere un’altra occasione importante in una sfida di prestigio come quella contro la Lazio.

Le ultime valutazioni arriveranno dopo gli ultimi allenamenti, ma la formazione del Milan sembra ormai delineata: restano soltanto da sciogliere alcuni ballottaggi chiave per affrontare una delle squadre più in forma del campionato.