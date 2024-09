Romagnoli a LSC: «E’ una Lazio FORTE, può ancora MIGLIORARE. Stiamo facendo un BUON percorso»

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di LSC prima del fischio d’inizio del match con il Verona: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «E’ una a Lazio forte che sta migliorando e deve ancora migliorare. Siamo convinti del nostro percorso e di quello che possiamo fare. Seguiamo il mister in tutto, sappiamo di dover essere un po’ più equilibrati. Penso che stiamo facendo un buon percorso e dobbiamo sfruttare tutto ciò che abbiamo a disposizione. Penso di dare tutto ciò che ho a disposizione. Non mi risparmio mai in allenamento e in partita. Darò il mio massimo per la squadra».