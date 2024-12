Romagnoli Lazio: «Con l’Inter una partita pessima, ora dobbiamo resettare e imparare anche da loro qualcosa»

Le parole di Romagnoli, difensore della Lazio, dopo la sconfitta contro l’Inter: «Dobbiamo resettare e avere l’umiltà di imparare qualcosa da loro»

Ieri sera si è tenuta la festa di Natale in casa Lazio e il difensore biancoceleste, Alessio Romagnoli, è tornato a parlare della sonora sconfitta rimediata lunedì contro l’Inter in campionato. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Sappiamo che è stata una pessima partita da parte nostra dopo i primi trenta minuti. È andata così e questa cosa non possiamo cambiarla. Ora l’obiettivo è quello di resettare e ricominciare subito a lavorare bene. Magari tornare ad avere un pizzico di umiltà in più che non fa mai male, anzi. Bisogna imparare delle grandi squadre, come ha fatto l’Inter ieri, che si sanno difendere in 11 dietro la linea della palla, giocano sporco quando devono e dobbiamo ripartire da sabato. Dobbiamo accettare le critiche quando ci sono e saper dimostrare che siamo una grande squadra».