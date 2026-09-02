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Romagnoli saluta la Lazio: «Volevo finire qui la carriera, Lotito non mi ha risposto»

Published

2 giorni ago

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Prima di partire per l’Al Sadd, Romagnoli ha raccontato le sue emozioni per la separazione dalla Lazio e ringrazia Gattuso e i compagni

Alessio Romagnoli lascia la Lazio e si prepara a raggiungere l’Al Sadd, in Qatar. Prima della partenza, il difensore ha parlato ai cronisti presenti, ripercorrendo le ragioni dell’addio e il legame con una maglia che avrebbe voluto indossare fino al termine della carriera.

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Le parole di Romagnoli prima dell’addio

AMAREZZA«Rammaricato per come è finita però penso sia la scelta giusta per tutti. Speravo di rimanere fino a fine carriera ma poi le cose sono andate diversamente. La reazione di Lotito? Nessuna, non mi ha fatto sapere niente».

ULTIMI MESI«Sono stati dei mesi intensi e belli perché è un bel gruppo, l’allenatore è una persona fantastica, anzi li ringrazio perché mi hanno fatto allenare, mi hanno fatto sentire parte del gruppo».

QATAR«E’ una nuova esperienza, sensazioni belle. Sono curioso di andare in un altro campionato, speriamo di vincere qualcosa».

GATTUSO«Il mister sapeva di questa mia scelta e l’ha assecondata anche perché da parte della Lazio non c’è stato mai».

RICORDI«Il ricordo più bello è il primo giorno che ho firmato per la Lazio».

TIFOSI«Spero di vederli presto, spero che la situazione si possa stabilizzare con l’ambiente e società e sicuramente quando sarà il momento giusto andrò allo stadio con loro».

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