Romagnoli saluta la Lazio: «Volevo finire qui la carriera, Lotito non mi ha risposto»

Prima di partire per l’Al Sadd, Romagnoli ha raccontato le sue emozioni per la separazione dalla Lazio e ringrazia Gattuso e i compagni

Alessio Romagnoli lascia la Lazio e si prepara a raggiungere l’Al Sadd, in Qatar. Prima della partenza, il difensore ha parlato ai cronisti presenti, ripercorrendo le ragioni dell’addio e il legame con una maglia che avrebbe voluto indossare fino al termine della carriera.

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Le parole di Romagnoli prima dell’addio

AMAREZZA – «Rammaricato per come è finita però penso sia la scelta giusta per tutti. Speravo di rimanere fino a fine carriera ma poi le cose sono andate diversamente. La reazione di Lotito? Nessuna, non mi ha fatto sapere niente».

ULTIMI MESI – «Sono stati dei mesi intensi e belli perché è un bel gruppo, l’allenatore è una persona fantastica, anzi li ringrazio perché mi hanno fatto allenare, mi hanno fatto sentire parte del gruppo».

QATAR – «E’ una nuova esperienza, sensazioni belle. Sono curioso di andare in un altro campionato, speriamo di vincere qualcosa».

GATTUSO – «Il mister sapeva di questa mia scelta e l’ha assecondata anche perché da parte della Lazio non c’è stato mai».

RICORDI – «Il ricordo più bello è il primo giorno che ho firmato per la Lazio».

TIFOSI – «Spero di vederli presto, spero che la situazione si possa stabilizzare con l’ambiente e società e sicuramente quando sarà il momento giusto andrò allo stadio con loro».