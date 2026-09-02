Hanno Detto
Romagnoli saluta la Lazio: «Volevo finire qui la carriera, Lotito non mi ha risposto»
Prima di partire per l’Al Sadd, Romagnoli ha raccontato le sue emozioni per la separazione dalla Lazio e ringrazia Gattuso e i compagni
Alessio Romagnoli lascia la Lazio e si prepara a raggiungere l’Al Sadd, in Qatar. Prima della partenza, il difensore ha parlato ai cronisti presenti, ripercorrendo le ragioni dell’addio e il legame con una maglia che avrebbe voluto indossare fino al termine della carriera.
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Le parole di Romagnoli prima dell’addio
AMAREZZA – «Rammaricato per come è finita però penso sia la scelta giusta per tutti. Speravo di rimanere fino a fine carriera ma poi le cose sono andate diversamente. La reazione di Lotito? Nessuna, non mi ha fatto sapere niente».
ULTIMI MESI – «Sono stati dei mesi intensi e belli perché è un bel gruppo, l’allenatore è una persona fantastica, anzi li ringrazio perché mi hanno fatto allenare, mi hanno fatto sentire parte del gruppo».
QATAR – «E’ una nuova esperienza, sensazioni belle. Sono curioso di andare in un altro campionato, speriamo di vincere qualcosa».
GATTUSO – «Il mister sapeva di questa mia scelta e l’ha assecondata anche perché da parte della Lazio non c’è stato mai».
RICORDI – «Il ricordo più bello è il primo giorno che ho firmato per la Lazio».
TIFOSI – «Spero di vederli presto, spero che la situazione si possa stabilizzare con l’ambiente e società e sicuramente quando sarà il momento giusto andrò allo stadio con loro».
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