News
Pellegrini fuori dalla lista Serie A: il mercato non apre alcuna via d’uscita all’esterno della Lazio
Tanta concorrenza per Pellegrini non iscritto alla lista Serie A da Gattuso: il punto sul laterale biancoeleste e la sua estate turbolenta
Luca Pellegrini resta alla Lazio, ma fuori dall’elenco dei giocatori utilizzabili in Serie A. Il mercato non ha portato una nuova destinazione al terzino, il cui futuro è rimasto incerto fino alle ultime battute della sessione.
Una permanenza che non coincide dunque con un posto nelle scelte per il campionato: sulla corsia sinistra Gennaro Gattuso dispone di Alfonso Pedraza e Nuno Tavares.
Ultimissime Lazio LIVE: la nostra intervista a Liverani, le condizioni di Rovella e molto altro
Lazio, per Pellegrini erano emerse le piste Como e Hull City
Durante l’estate non erano mancati gli interessamenti. Sin dall’inizio della stessa c’era stato un interessamento del Como e dell’Hull City, riferendo anche di contatti diretti con il club inglese. Tuttavia nessuna di queste possibilità si è trasformata nel trasferimento che avrebbe consentito al difensore di cambiare squadra e di mettersi in mostra ancora ad alti livelli in Serie A o in Premier League.
Pedraza e Tavares restringono lo spazio
La presenza di Pedraza e Tavares lascia a Pellegrini una concorrenza diretta nel proprio ruolo. Con la sola Serie A da affrontare dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova, le occasioni di rotazione sono inoltre più limitate.
Il nodo, adesso, non è più soltanto trovare una destinazione: per il terzino si tratta di capire quale spazio potrà riaprirsi nella Lazio, dopo un’estate conclusa senza la partenza.
News
Biglietti Lazio Milan, al via la vendita dei ticket per la sfida all’Olimpico. I dettagli
Biglietti Lazio Milan, al via la vendita dei ticket per la sfida dell’Olimpico in programma sabato 12 settembre alle 18...
Rinnovo Cataldi, scaramucce con Lotito! Fondamentale l’apporto dell’agente Riso: il retroscena
Rinnovo Cataldi, ci sarebbero state delle frizioni con Claudio Lotito: fondamentale l’apporto dell’agente Riso. Il retroscena Il futuro di Danilo...
Calciomercato Lazio: le occasioni tra gli svincolati per completare la rosa. Diversi i nomi sui taccuino di Fabiani
Calciomercato Lazio, sono diversi i nomi sul taccuino di Angelo Fabiani nel mercato degli svincolati. I dettagli Con la conclusione...