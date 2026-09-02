Pellegrini fuori dalla lista Serie A: il mercato non apre alcuna via d’uscita all’esterno della Lazio

Tanta concorrenza per Pellegrini non iscritto alla lista Serie A da Gattuso: il punto sul laterale biancoeleste e la sua estate turbolenta

Luca Pellegrini resta alla Lazio, ma fuori dall’elenco dei giocatori utilizzabili in Serie A. Il mercato non ha portato una nuova destinazione al terzino, il cui futuro è rimasto incerto fino alle ultime battute della sessione.

Una permanenza che non coincide dunque con un posto nelle scelte per il campionato: sulla corsia sinistra Gennaro Gattuso dispone di Alfonso Pedraza e Nuno Tavares.

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Lazio, per Pellegrini erano emerse le piste Como e Hull City

Durante l’estate non erano mancati gli interessamenti. Sin dall’inizio della stessa c’era stato un interessamento del Como e dell’Hull City, riferendo anche di contatti diretti con il club inglese. Tuttavia nessuna di queste possibilità si è trasformata nel trasferimento che avrebbe consentito al difensore di cambiare squadra e di mettersi in mostra ancora ad alti livelli in Serie A o in Premier League.

Pedraza e Tavares restringono lo spazio

La presenza di Pedraza e Tavares lascia a Pellegrini una concorrenza diretta nel proprio ruolo. Con la sola Serie A da affrontare dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova, le occasioni di rotazione sono inoltre più limitate.

Il nodo, adesso, non è più soltanto trovare una destinazione: per il terzino si tratta di capire quale spazio potrà riaprirsi nella Lazio, dopo un’estate conclusa senza la partenza.