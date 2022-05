Pedullà: «Romagnoli Lazio, l’affare si farà al 95%. Ecco le cifre»

Dagli studi di Sportitalia Alfredo Pedullà ha annunciato Romagnoli alla Lazio: ecco le dichiarazioni dell’esperto di calciomercato

L’incontro andato in scena ieri a Formello tra Lotito ed Enzo Raiola sta portando i suoi frutti. Dopo la fumata bianca per il rinnovo di Patric è arrivata anche quella per il trasferimento di Alessio Romagnoli in biancoceleste.

Dagli studi di Sportitalia – infatti – Alfredo Pedullà ha annunciato che l’affare si farà al 95%. Ecco le parole dell’esperto di calciomercato: «Per Romagnoli alla Lazio siamo ai dettagli, operazione che si farà al 95%, l’accordo è sulla base di un contratto da 3 milioni a stagione».