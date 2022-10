Romagnoli guida una difesa bunker: la Lazio di Sarri alla prova del Franchi

Maurizio Sarri sembra aver finalmente blindato la difesa della Lazio: Romagnoli guida un reparto diventato ormai solidissimo

Maurizio Sarri può essere soddisfatto del rendimento della sua linea difensiva. Come riferisce Il Messaggero infatti, nelle prime 8 giornate la Lazio ha subito solo 5 gol issandosi in vetta alla classifica della migliore difesa della Serie A (a pari merito con l’Atalanta che ha al momento una partita in più).

Romagnoli e compagni dovranno confermare il trend questa sera nella trasferta di Firenze dove mantenere la porta inviolata sarà una delle travi portanti sulle quali costruire una possibile vittoria che vorrebbe dire aggancio all’Udinese. Questa solidità difensiva non si vedeva dal 2000-2001 quando a comandare la retroguardia c’era gente del calibro di Nesta e Stam. Letto così, il dato impressiona ancora di più.