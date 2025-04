Romagnoli a DAZN: «Dopo il gol dovevamo fare di più. Parata Svilar? Me lo sono mangiato...»

Il difensore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara pareggiata contro la Roma nel derby dell’Olimpico

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby tra Lazio e Roma.

SULLA PARTITA – La parata di Svilar? Me lo son mangiato, credo di aver sbagliato. Rivedendolo potevo far meglio. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, dopo il gol dovevamo far di più, ci siamo abbassati e abbiamo perso le distanza. Dopo il pareggio siamo ripartiti e abbiamo avuto due occasioni grandi. Mi dispiace, queste partite vanno a episodi. Per me il gol vuol dire tanto. Sono tornato perché mi sentivo di tornare a casa, lo volevo, l’ho voluto dopo tanti anni di Milan e l’ho fatto.

SUL BODO GLIMT – Il Bodo/Glimt? Dobbiamo passare il turno e riscattare la brutta figura in Norvegia. Non esiste stanchezza, si dà tutto fino alla fine