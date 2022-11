Roma, rottura totale con Karsdorp: l’olandese non risponde alla convocazione

Rottura totale tra la Roma e Rick Karsdorp: l’olandese ha deciso di non rispondere alla convocazione

Roma e Rick Karsdorp ai ferri corti. Come riporta Sky Sport, i giallorossi sono tornati ad allenarsi oggi a Trigoria (in vista della tournée in Giappone) ma l’olandese non ha risposto alla convocazione.

L’olandese, regolarmente convocato, ha deciso di non presentarsi alla chiamata della squadra giallorossa. Da capire, ora, se il classe 1995 partirà comunque con la squadra per l’estremo Oriente.