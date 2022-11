Karsdorp Roma, rottura definitiva: la decisione di Mourinho per l’olandese

Karsdorp non è stato inserito nella lista dei convocati per il match contro il Torino. Rottura totale con la Roma

L’aria che si respira in casa Roma è molto pesante, a causa dello scontro tra Mourinho e Karsdorp, con l’olandese accusato dal suo tecnico di scarso impegno. L’ex Feyenoord non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Torino.

I tifosi, pochi minuti prima della sfida contro i granata hanno esposto uno striscione a favore della scelta della società: «Società, allenatore e squadra. Noi con voi nella stessa direzione». Questa mattina – inoltre – Karsdorp ha deciso di lasciare Roma insieme a tutta la sua famiglia, partendo con un aereo dall’aeroporto di Fiumicino.