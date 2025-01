Roma, Ranieri: «Guardo sempre al domani. E noi ora stiamo sotto 15 punti alla Lazio, questa è la realtà»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, sul momento dei giallorossi in vista del derby contro la Lazio. Le sue considerazioni

Claudio Ranieri, tecnico della Roma ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista anche del derby.

BILANCIO DEL 2024 – «Il bilancio è positivo, salvare il Cagliari è stato bello, lì c’è un popolo che brama per restare in A. Poi pensavo di aver smesso, di viaggiare con la famiglia. E invece è arrivata la Roma. Quando subentri c’è sempre un po’ di sbandamento, il morale dei giocatori non è a mille. Ho cercato di ridargli entusiasmo e sorriso, non servono despoti… Pian piano ci stiamo compattando: abbiamo fatto bene, ma non ancora come vorrei. La strada nel calcio è sempre in salita».

PISILLI E SVILAR IN ATTESA DI RINNOVO – «Da allenatore e da consigliere ho suggerito di mettersi d’accordo, di chiudere il prima possibile la questione. È bene che i ragazzi siano sereni e che sappiano che la società conta su di loro».

PELLEGRINI – «È la questione che mi sta più a cuore. Lorenzo è un ragazzo meraviglioso e un professionista esemplare. Ma è un romano atipico, non esterna le emozioni, in questo siamo simili. Resta però uno dei migliori centrocampisti italiani, lui e Lampard mi hanno segnato tanti gol. Ora deve rimettere il sorriso, ma serve anche l’aiuto dei tifosi. Invece sembra che oramai sia stato condannato, che il pollice per lui sia verso. Se si riprenderà? Non lo so, lo spero…».

IL MERCATO – «Dobbiamo valutare bene tutto. È un mercato difficilissimo, abbiamo delle idee, ma non tutti ti danno i giocatori. Con 2-3 innesti sarei felice».

HA VINTO 4 DERBY SU 4 – «È acqua passata, io guardo sempre al domani. E noi ora stiamo sotto 15 punti alla Lazio, questa è la realtà».

É STATO VICINO ALLA NAZIONALE – «Sì, c’è stato un momento. Albertini mi ha detto spesso: “Sei stato l’unico che mi ha detto di no”. E sapete perché? Perché di mezzo c’era sempre la Roma, che per me è una cosa speciale».