Roma Lazio, il primo derby dopo anni senza Luis Alberto: il messaggio sui social del Mago in vista della partita di questa sera – FOTO

Dopo tanti anni sarà il primo Derby senza Luis Alberto: il fantasista spagnolo ha lasciato i biancocelesti in estate per trasferirsi all’Al-Duhail in Qatar, ma in occasione del Roma Lazio di questa sera, il Mago non dimentica la sua ex squadra.

Roma Lazio, Luis Alberto tifoso speciale: non dimentica la sua ex squadra - FOTO 23

Con una storia su Instagram il calciatore ha ripubblicato il video di presentazione alla stracittadina dei social biancocelesti aggiungendo 5 emoji dell’aquila.