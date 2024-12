Roma Lazio, Hummels carica i giallorossi sui social in vista della stracittadina di domenica – FOTO

Roma Lazio, il difensore giallorosso carica l’ambiente sui social in attesa della grande serata di domenica per la stracittadina capitolina

Nella storia calcistica ogni derby ha sempre un peso notevole, ma quello romano e capitolino lo è ancora di più visto che tra Roma e Lazio la partita non dura solo 180 minuti ma per tutta un intera stagione tra sfottò e ironia da una parte e da un altra. L’importanza notevole della stracittadina capitolina l’ha capita molto bene Hummels, al suo esordio nel derby romano, e a tal proposito ha pubblicato un post per caricare l’attesa