Roma Lazio, Giovannelli “gioca” il Derby: «Biancocelesti forti, i giallorossi possono avere speranze solo così»

Roma Lazio, Giovannelli dice la sua in vista del Derby in programma all’Olimpico domenica sera: la sua analisi sul match

Paolo Giovannelli, in un’intervista a Tmw, ha così parlato in vista della sfida tra Roma e Lazio in programma domenica sera.

LE PAROLE – «La Lazio è molto forte nelle ripartenze perchè ha giocatori di gamba, la Roma dovrà essere accorta e compatta sperando in Dybala e non concedere campo agli avversari. Poi ci può essere anche una preparazione dettagliata ma magari l’episodio dopo un minuto cambia tutto. La Roma in ogni caso se la può giocare alla grande».