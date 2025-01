Roma, Ranieri: «La vittoria nel derby è un’emozione ancora più forte per una ragione. Ecco qual è»

Le parole del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, sulla vittoria nel derby con la Lazio. Le sue dichiarazioni

Il derby vinto 2-0 ha scatenato ancora di più l’amore della gente della Roma nei confronti di Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso ha parlato nell’intervista di apertura del Corriere dello Sport, realizzata dal direttore Ivan Zazzaroni.

LA VITTORIA CON LA LAZIO – «Sono emozioni forti, anche perché sono le ultime».

A GIUGNO SI RITIRA – «É iniziata l’ultima tappa e quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita».

IL CAMBIAMENTO – «All’Olimpico, quando veniva cantato l’inno di Antonello, io non salivo dal tunnel perché mi commuovevo, mentre adesso riesco a reggere l’emozione e, anzi, il canto dei sessantamila mi dà l’ultima botta di energia».

L’ULTIMA CHIAMATA DELLA ROMA – «Quel lunedì di novembre, mi telefonò Ghisolfi per dirmi che i Friedkin volevano parlarmi. Sono partito subito per Londra».

I PENSIERI NEL VIAGGIO – «Cos’altro avrei dovuto pensare? Avevano appena esonerato Juric, chiamano me e che pensiero posso mai fare? Claudio, si ricomincia».

LA MOGLIE COME HA REAGITO – «Rosanna non vuole che si parli di lei, è riservata».

TIMIDO – «Sì, io. Per questo non vado sotto la curva, eviterei volentieri le interviste. Ma non posso farlo, è lavoro. Adesso non parlerei con te, per esempio. Ci tocca».

5 DERBY VINTI SU 5 – «Ero contento per i tifosi. La gioia che riesci a donare è più grande di quella che provi. Io non ho paura di dire le cose: abbiamo battuto una Lazio che sta facendo una grande stagione e un bellissimo calcio. Domenica ho visto una Roma diversa, una Roma che sa stare in campo. Molto distante da quella di Napoli, ma ero arrivato solo da un giorno e i nazionali erano appena rientrati. Il progresso, la crescita è notevole. A Napoli avevamo fatto una partita buonina, ma eravamo stati troppo timidi, non avevamo mai provato a vincere»