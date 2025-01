Roma Lazio, Pancaro: «La vigilia del derby è carica di tensione, ecco come li preparavamo noi; la Lazio non si snaturerà»

Le parole di Giuseppe Pancaro, ex difensore della Lazio, in vista del Derby di questa sera: «Non si snaturerà, ecco il motivo»

Giuseppe Pancaro ha parlato ai microfoni di RadioSei in vista di Roma Lazio, Derby di questa sera. Di seguito le sue parole.

DERBY – «Le vigilie del derby sono cariche di tensione. E’ una partita che ha un’importanza superiore, ma non ci si abitua mai. La tensione l’ansia aumentano maggiormente rispetto a quanto comprendo l’importanza del match. A volte meglio l’incoscienza. Il primo? Non ricordo precisamente, però ricordo nitidamente il peso delle responsabilità durante queste gare. Quello che ricordo con immenso piacere sono i 4 vinti nella stagione e quello di ricordo con la punizione di Veron. Lì si è sbloccato tutto. Fu bravissimo Eriksson a continuare a crederci e a non porsi limiti».

COME LI PREPARAVANO – «I derby, Sven, li preparava senza caricarli eccessivamente. Dal punto di vista emozionale sapeva che c’era poco da fare, si preparava da solo. Sapeva che non esistevano favoriti (come quello di oggi, d’altronde). Mai commettere l’errore di pensare ai 15 punti in più. Quello che hai fatto finora non conta niente per domani».

CHE LAZIO SI ASPETTA – «Penso che la Lazio non si snaturerà. Farà quello che ha fatto finora, giocando un campionato straordinario. Squadra aggressiva che gioca con grande ritmo. Farà sé stessa e la Roma credo che l’aspetterà. Tavares? Forte, veramente forte. Forse ha un leggero calo fisico, ma ci sta. Ha fatto 4-5 mesi a livello altissimo, facendo spesso la differenza. La speranza è che oggi sia nelle migliori condizioni. E’ un derby pericoloso, ma Baroni è esperto e sa benissimo quali sono le trappole».