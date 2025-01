Roma Lazio, il derby torna alla sera, la questura: «Un’occasione per dimostrare maturità»

Roma Lazio, il comunicato della questura capitolina sulla decisione di permettere di tornare a far giocare il derby la sera

Il derby Roma Lazio torna a giocarsi la sera, domenica alle 20.45 dopo molti anni in cui, per motivi di ordine pubblico, si è giocato sempre nel pomeriggio. Di seguito il comunicato della questura di Roma, al lavoro per garantire che la gara si svolga in un contesto di festa sportiva e che nei prossimi giorni e le misure di sicurezza definitive verranno stabilite nel tavolo tecnico presieduto domani pomeriggio.

PAROLE – «Sarà un’occasione per le società sportive e le rispettive tifoserie per dimostrare maturità, trasformando le logiche ultrà in espressioni colorate e folkloristiche all’interno di una cornice di legalità»