Roma Lazio, come finirà il derby della capitale? Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi riguardo l’esito finale

Roma Lazio, alla vigilia della stracittadina capitolina i due giornalisti si sono espressi decretando il loro pronostico finale: ecco cos hanno detto

Cresce l’attesa per il derby di Roma di questa sera tra Roma e Lazio, fondamentale per entrambe le due compagini per la supremazia cittadina, ma anche per proseguire nei loro rispettivi obiettivi ossia la rimonta per l’Europa per quanto riguarda i giallorossi, e la conferma di un posto al vertice per i biancocelesti. Ma come finirà la partita? Ad esprimersi con idee molto molto chiare a riguardo ci hanno pensato a Radio Deejay Caressa e Zazzaroni