Roma, Friedkin vuole chiudere entro Natale

Friedkin vuole la Roma. Il magnate americano ha già sondato le richieste di Pallotta, entro il 31 dicembre vuole dare l’ok per l’aumento di capitale

La trattativa è reale: Friedkin è interessato alla Roma. Il magnate americano – come riporta il Corriere dello Sport – è attualmente a Londra, ma pronto a tornare nella Capitale per dare una risposta a Pallotta. Prima delle feste di Natale, o al massimo all’alba del nuovo anno, vorrebbe dare via all’aumeto di capitale di 150 milioni, coprendone 130; poi cercherebbe di acquisire il pacchetto di maggioranza. Friendkin è stato in città con uno staff composto da venti persone per studiare conti e bilanci: insomma, si fa sul serio. Valuta la Roma 600 milioni, al massimo può arrivare a 700; Pallotta invece tra gli 800 ed il miliardo.

Resta inoltre sospesa la questione stadio: se il progetto dovesse essere approvato, per l’imprenditore di Boston ci sarebbe un ricco bonus.

Intanto, il titolo in Borsa sta schizzando alle stelle, arrivando a toccare anche il +16%.