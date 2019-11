Roma, titolo in borsa aperto e sospeso: previsti sbalzi

Roma, questa mattina il titolo in borsa è stato riaperto e poi sospeso nuovamente.

Ancora instabilità per il titolo in borsa della Roma. Ieri, le notizie sul possibile cambio di proprietà lo avevano fatto chiudere in forte rialzo.

Oggi, invece, il titolo è stato riaperto ma dopo poco è stato nuovamente sospeso per eccesso di rialzo (giunto in mattinata al 13,75% delle azioni). Sono previsti altri sbalzi, il titolo della Roma è il riflesso delle turbolenze che nelle ultime ore stanno riguardando la società.