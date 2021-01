Fonseca concede un giorno di relax alla Roma, ma a Trigoria…

La settimana del derby è iniziata, Fonseca ha concesso una giornata libera ai suoi: per la Roma cominceranno domani gli allenamenti anti Lazio

La Lazio a Formello, la Roma a riposo. Inzaghi e Fonseca hanno cominciato la settimana del derby in modo differente: il tecnico giallorosso infatti ha concesso una giornata di relax ai suoi, dopo il pareggio contro l’Inter.

A Trigoria, però – come riportato da Tuttomercatoweb – in cinque si sono presentati per svolgere un lavoro differenziato: Santon, Fazio, Pedro, Mirante e Calafiori si sono allenati coi protocolli personalizzati. Per la Roma, le prove anti Lazio inizieranno domani.