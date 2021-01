Lazio, Reina tra i pali contro la Roma, migliora Lulic

La Lazio in campo a Formello: inizia la preparazione in vista del derby

Giornata di scarico per la Lazio all’indomani della vittoria in trasferta contro il Parma. La squadra di Simone Inzaghi comincia ufficialmente la preparazione in vista del Derby contro la Roma. Out Strakosha (trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra), in porta dovrebbe essere Reina. Tempi di rientro ancora da definire, ma venerdì sera toccherà di nuovo a Reina, non ci sono dubbi. Si allena e continua a migliorare Senad Lulic, il quale ha partecipato anche alla partitella in famiglia e si avvicina alla data del proprio rientro.