Roma, Fonseca in bilico: per il futuro occhi su un ex Lazio

La Roma sta studiando un possibile profilo per il dopo Fonseca: i giallorossi avrebbero messo gli occhi su un ex Lazio per la panchina

Continuano ad arrivare indiscrezioni incredibili per la panchina della Roma. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il futuro di Paulo Fonseca alla guida dei giallorossi sembra sempre più in bilico: per questo, la società sta studiando un profilo che possa sostituirlo e avrebbe messo gli occhi su un ex giocatore della Lazio.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dall’altra parte del Tevere avrebbero cominciato a seguire Sergio Conceiçao come possibile nuovo allenatore. Il tecnico portoghese ha vestito la maglia biancoceleste dal 1998 al 2000, con un’altra breve parentesi nella stagione 2003-2004, vincendo tantissimi trofei. Dopo tanti anni, dunque, potrebbe fare ritorno nella Capitale, accasandosi però dalla parte opposta.