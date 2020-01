Roma, Florenzi è in partenza: è l’ultimo reduce del 26 maggio

Roma, Alessandro Florenzi partirà alla volta del Siviglia ed è l’ultimo giocatore reduce dalla clamorosa sconfitta del 26 maggio 2013

Una data che è entrata nella storia recente di Lazio e Roma: il 26 maggio 2013 sarà ricordata per sempre come la vittoria più bella, con Lulic autore di una rete che ha portato al trionfo della Coppa Italia. Tra i tifosi romanisti c’è sempre rammarico nel ricordare quella lontana domenica di 7 anni fa e da oggi lo sarà ancora di più. Alcuni degli eroi biancocelesti sono ancora a Roma, come lo stesso Lulic e Radu mentre tra i giallorossi non si conta più nessuno: con la partenza di Florenzi verso Valencia non si conta più nessuno tra i convocati che hanno vissuto quella finale. Con il trasferimento dell’ex numero 24 romanista, si chiude sicuramente una fase della stracittadina romana.