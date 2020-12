Caso Diawara, la Roma prepara il ricorso al collegio arbitrale del CONI

Roma, pronto il ricorso presso il collegio arbitrale del Coni per il caso Diawara: i giallorossi sono stati puniti con la sconfitta a tavolino contro il Verona

La Roma è pronta a presentare ricorso presso il collegio arbitrale del Coni per quanto riguarda il caso Diawara. I giallorossi sono stati puniti dal Giudice Sportivo con una sconfitta per 3-0 per aver utilizzato il centrocampista in occasione della prima giornata di campionato contro il Verona nonostante non fosse stato inserito in lista.

La sentenza era stata confermata anche in secondo grado dalla Corte sportiva di appello della Federcalcio.