Roma, caos Diawara: rischia la sconfitta a tavolino con il Verona

La Roma rischia la sconfitta a tavolino contro il Verona. Un problema burocratico legato a Diawara può penalizzare i giallorossi

Pasticcio Roma: i giallorossi rischiano la sconfitta a tavolino contro il Verona. I risultati della prima giornata di campionato non sono stati ancora convalidati e la squadra di Fonseca potrebbe perdere il punto conquistato fuori casa, per un problema burocratico. Tra gli undici scesi in campo sabato, infatti, c’era anche Diawara inserito nella lista dei 25 giocatori – consegnata dalla Roma – sotto la voce ‘under 22’ e non ‘over’.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Diawara a luglio ha compiuto 23 anni e sarebbe dovuto rientrare nella lista principale, cosa che non è avvenuta. Così come non sarebbe potuto scendere in campo a Verona. Il regolamento, in questi casi, prevede la sconfitta a tavolino, ora si attende la decisione del Giudice Sportivo a cui la Roma potrebbe opporsi facendo ricorso.