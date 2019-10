Roma, bufera su Under: sui social saluto militare e appoggio alla Turchia

Il giocatore giallorosso è finito in una vera e propria rivolta di tifosi e non solo dopo la foto postata sui social

Potrebbe costare caro ad Under quanto pubblicato sui suoi profili social. Il giocatore ha infatti postato una foto che lo ritrae con la maglia della Roma mentre esulta dopo un gol della scorsa stagione facendo il saluto militare. Come didascalia la bandiera turca a supportare quindi l’invasione che la Turchia sta compiendo proprio in questi giorni in Siria.

Neanche a dirlo la bufera è stata immediata, il tema politico è molto delicato e il fatto di aver postato una foto con la maglia del club non fa altro che aggravare la sua situazione.