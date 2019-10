Lazio e Roma unite: DASPO per i tifosi razzisti

Lazio e Roma unite contro il razzismo. Le due società difensono l’immagine della squadra allontanando dall’Olimpico i tifosi razzisti

Pugno duro contro il razzismo. Rivali sul campo, ma unite fuori: le società di Lazio e Roma partecipano alla stessa battaglia. Daspo per i tifosi che all’Olimpico manifestano comportamenti razzisti: un provvedimento duro che potrebbe essere messo in atto già dopo il riconoscimento di quelli che hanno mostrato il saluto romano in Lazio-Rennes. Sul Corriere della Sera, si parla di un DASPO non comminato dal giudice, ma dalla società stessa: un allontanamento permanente dall’impianto romano.

Arriva l’apprezzamento anche della UEFA, una decisione che porta i due club ad essere precursori nella lotta alle discriminazioni.