Rodia a LSC: «Felipe Anderson? Nulla di preoccupante aveva solo dei crampi, su Provedel e Gila vi dico questo»

Rodia, il medico biancoceleste ha rilasciato a fine partita con il Monza alcune dichiarazioni facendo il punto sugli infortuni

Ai microfoni di LSC ha parlato il medico della Lazio Rodia, il quale fa il punto della situazione sugli infortunati e rilascia a riguardo queste parole

PAROLE – Per Felipe Anerson non c’è niente che preoccupi, ha avuto semplicemente dei crampi, causa delle tante gare giocate. E’ stato tolto solo per precauzione. Provedel? Sta facendo gli allenamenti con la squadra,dal punto di vista medico è a posto. Per Gila sta andando tutto nel migliore dei modi, vedremo a inizio settimana quali saranno i tempi di recupero.