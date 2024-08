Rocha elogia Noslin: «Un buon amico e un esempio da seguire»

Le parole di Dailon Livramento Rocha, nuovo attaccante dell’Hellas Verona e successore di Noslin: le parole sulla punta della Lazio

Dailon Livramento Rocha, nuovo attaccante dell’Hellas Verona ha parlato conferenza stampa. parlando anche di Noslin, attaccante trasferitosi alla Lazio. Di seguito le sue parole.

«Conosco Noslin molto bene, ho parlato anche con lui prima di venire qui, penso possa essere un esempio non solo per me ma per tanti giocatori, anche lui come me ha giocato diversi anni nei dilettanti, posso quindi considerarlo un buon amico e un esempio da seguire»