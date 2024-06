Rocchi annuncia: «Nella prossima stagione ci saranno alcune novità riguardo il regolamento»

Rocchi, il designatore arbitrale rilascia alcune dichiarazioni riguardo il regolamento per il prossimo campionato

In occasione del Festival della serie A ha parlato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni su ciò che accadrà il prossimo anno

PAROLE – Ci saranno dei cambiamenti nel regolamento, ma non è prevista nessuna grande modifica. Si parla, in particolare, delle varie interpretazioni sul fallo di mano in area, ma su questo punto in Italia siamo molto avanti. VAR a chiamata? Si sta valutando per le giovanili ma è ancora un progetto embrionale sul quale sta lavorando la FIFA, ma al momento non coinvolge i professionisti